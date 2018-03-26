У Тернополі актори-студенти вибудували оригінальний мікровсесвіт Шевченкового життя

у читальній залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І. Пулюя відбулася літературно-мистецька програма «У всякого своя доля і свій шлях широкий…», присвячена 204-літтю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Цьогоріч академічній спільноті показали сценічну постановку за книгою Олександра Кониського «Тарас Шевченко. Хроніка його життя» (видання 1898 року). Під керівництвом і режисурою начальника відділу у справах молоді та зв’язків з громадськістю Оксани Децик актори-студенти вибудували цілком оригінальний, яскравий і переконливий мікровсесвіт Шевченкового життя. Без непомірного експериментування, свіжо й потужно постав перед враженим глядачем новий образ Шевченка, якого ми не знаємо, творчість якого має безліч інтерпретацій, тому є фактично невичерпною; митця, якого ще належно не оцінено, вільного інтелектуала, естета європейського рівня.

Прочитання уривків з дослідницької праці О.Кониського перепліталось з декламацією Шевченкових поезій та виконанням музичних композицій. Живу пульсацію Духу, яка вчувалася буквально в кожному подихові, вдалося передати студентам Ілоні Тучак, Галині Мушинській, Софії Бондарук, Світлані Криськовій, Оксані Приведі, Дмитру Павлюку, Сабіні Марцішко, гімназистці Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка Даніель Бітон та духовному капелану університету о. Ярославу Шевчуку.

В завершення дійства з пристрасним словом про нашого Пророка, геніального поета й художника виступив завідувач кафедри технічної механіки та сільськогсподарських машин, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, член УПА та учасник бойових дій Тимофій Іванович Рибак. Свою любов до поета і мистецьку майстерність 86-річний професор засвідчив вічно пам’ятним Шевченковим «Заповітом».

Мистецька імпреза ще раз довела, що Шевченко є, був і залишається позачасовим генієм української та світової культури. «Дуже добре, що вдається так чисельно збирати молодь на Шевченківські читання. Його вплив на нашу культуру, політику, — велетенський. Його слова цитують у всьому світі, образ поета увіковічнили в пам’ятниках, але він руйнує усі стереотипи про себе. Він був звичайною людиною, але як геній він жив поза часом, тому сьогодні його слова залишаються актуальними. І важливо, щоб кожен із нас знайшов свого Шевченка, відчув його по-своєму», — наголосила Оксана Децик.