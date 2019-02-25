У Великих Бірках діє жіночий монастир

24 лютого архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит до жіночого монастиря на честь Введення у храм Пресвятої Богородиці, який розташований у селищі Великі Бірки, Тернопільського району. Архиєрей очолив Божественну Літургію у монастирському храмі, на якій заніс до Престолу Всевишнього Бога молитву за всіх членів монашого згромадження та нові покликання.

У духовному слові архиєрей говорив про притчу блудного сина та заохотив кожного пройти шлях духовного приготування до Великого Посту. Владика, відтак, у дружній атмосфері спілкування із сестрами та побажав кожній вдалих звершень у їх богопосвяченому житті.

прес-служба архиєпархії

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