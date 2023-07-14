08:53 | 14.07.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На вул.Крушельницької утворилося провалля. Не їздитимуть маршрутки

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

УВАГА ‼Через провалля 14 липня громадський транспорт не курсуватиме через вул.Крушельницької‼

‼На межі вулиць Замкова-Грушевського-Крушельницької (в районі «Ромашки») утворилося провалля. Дане місце огороджене, працюють відповідні служби для ліквідації пошкодження дорожнього покриття.

У зв’язку з цим рух громадського транспорту по даній вулиці буде припинено 14 липня та до моменту ліквідації провалля.

Передбачаються такі зміни у маршрутах:

✅Автобус №13 курсуватиме через Залізничний вокзал – вул Руська- Острозького та далі по маршруту
✅Автобус №19 курсуватиме через залізничний вокзал через вул. Руська та далі по маршруту
✅Автобус №36 курсуватиме через залізничний вокзал – вул.Руська та далі по маршруту
✅Тролейбус №10 курсуватиме від вул. Збаразької через Залізничний вокзал – вул. Острозького-Пирогова з виїздом на Східний масив
✅Автобус №9 буде проходити виключно через вул. Богдана Хмельницького (біля залізничного вокзалу)

Про час відновлення руху транспорту буде повідомлено додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *