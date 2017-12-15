Суддю з Тернополя Надію Ходачкевич звільнять за участь у рейдерському захопленні фабрики?

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла рішення про подання на звільнення з посади судді Тернопільського окружного суду адміністративного суду Надії Ходачкевич. Таке рішення палата ВРП прийняла за скаргою американського інвестора, власника Житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ» Ігоря Бойка.

Члени Вищої ради правосуддя прийшли до висновку, що суддя Ходачкевич грубо порушила ряд норм законодавства, приймаючи незаконне рішення про скасування реєстрації «ЖЛ» (компанія-власник Житомирської кондитерської фабрики). Згодом рішення судді призвело до неправомірного видалення підприємства з реєстру Мін’юсту. Злочин щодо незаконного виконання рішення судді Ходачкевич розслідується правоохоронними органами.

Фактично Надія Ходачкевич входить в групу суддів, які брали участь у рейдерському захопленні фабрики депутатом Сергієм Пашинським. Рішення судді тернопільського адмінсуду було першим, з якого почалося розбійне захоплення підприємства.

Ходачкевич не змогла чітко відповісти членам Дисциплінарної палати, чому в справі, яка стосувалася великої кондитерської фабрики, було стільки порушень і чому справа була розглянута в неймовірно швидкі терміни і без залучення представників підприємства, на долю якого вирішував суд. Члени ВРП запідозрили суддю в змові зі злочинцями і констатували, що дії Ходачкевич дискредитують авторитет українського правосуддя і порочать звання судді. Сам судовий процес, який здійснила тернопільська суддя, був названий імітацією судового розгляду.

Суддя Надія Ходачкевич відсторонена від правосуддя до прийняття рішення про звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, саме суддя Надія Ходаткевич у січні 2013 році розглянув позов прокурора Зборівського району Миколи Матвійчука про визнання незаконним рішення Зборівської районної ради «Про використання на території Зборівського району прапора Європейського Союзу». Суд зобов’язав Зборівську районну раду негайно зняти прапор Європейського Союзу з адміністративної будівлі райради.

Також у 2016 році ця суддя стала на сторону будівельника, який розпочав незаконне будівництво по вулиці Брюкнера.