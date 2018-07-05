Тернополянка Вероніка Кондратенко – п’ята на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед школярів

П’яте місце зайняла тернополянка Вероніка Кондратенко на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед школярів U15 у ваговій категорії до 36 кг. Такі змагання проходили в угорському місті Дьйорі і зібрали борців із 25 країн Європи. Вигравши попередні кваліфікаційні сутички, за жеребом Вероніка боролася із російською спортсменкою Гайдаровою і, на жаль, програла суперниці. У боротьбі за третє місце 13-ти річній тернополянці трішки не вистачило досвіду для перемоги над борчинею з Румунії, адже змагання відбувалися серед спортсменів до 15 років включно, тобто, серед учасників 2003 року народження і молодших.

Додамо, що Вероніка Кондратенко навчається у Тернопільській спеціалізованій школі №17 імені Володимира Вихруща, представляє Спортивний Клуб імені Богдана Сцібайла «ГалТер’S», є вихованкою свого батька, тренера КДЮСШ №1 Сергія Кондратенка.

А щодо виступів на чемпіонаті Європи у Дьйорі колег Вероніки по збірній, то юні українки здобули на чемпіонаті Європи сім медалей різного ґатунку. Так, чемпіонками Європи стали Ольга Падошек (вагова категорія 39 кг) та Євгенія Седих (вагова категорія 62 кг). Срібною призеркою була Юлія Кухарук у ваговій категорії до 66 кг. А бронзові нагороди ЧЄ U15 вибороли Сніжана Онуфрієва у вазі 33 кг, Олександра Шеховцова в 36 кг, Аїда Керімова в категорії 42 кг та Кароліна Повк в 66 кг. В результаті у загальнокомандному заліку українська збірна дівчат виборола друге місце, поступившись команді Росії, на третьому місці була команда Білорусі, четверті – румунки, п’яті – угорці. Далі у турнірній таблиці йдуть Туреччина, Італія, Молдова, Болгарія, Фінляндія, Естонія, Польща, Іспанія, Словаччина, Греція, Франція, Голандія, Грузія, Сербія, Македонія, Австрія, Хорватія, Косово та Литва.

Українська збірна хлопців з вільної боротьби посіла V загальнокомандне місце, поступившись командам Росії (І місце), Туреччини (ІІ місце), Грузії (ІІІ місце) та Азербайджану (ІV місце). Серед «вільників» бронзовими призерами стали Вадим Танасійчук у вазі 52 кг, Микита Моргун 68 кг, Валентин Зозуляк у 75 кг та Ілля Плахтир у вазі 85 кг.

Борці греко-римського стилю посіли ІV командне місце, поступившись командам Росії (І місце), Туреччини (ІІ місце) та Грузії (ІІІ місце). Іван Цибанев став чемпіоном у вазі 68 кг, Олександр Лобко здобув бронзу у 44 кг, а Мар’ян Голубовський став бронзовим призером у категорії 57 кг.