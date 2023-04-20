Суди місцевого рівня стають на захист мерів, – НАЗК про справу Сергія Надала

🤷🏻‍♂️ 18 квітня Тернопільській міськрайонний суд виправдав мера Тернополя Сергія Надала, на якого НАЗК склало адміпротокол за те, що він преміював сам себе (https://bit.ly/3m2x4vi). НАЗК вбачає в преміюванні мером себе самого конфлікт інтересів, і неодноразово пояснювало, як має відбуватися процедура преміювання у законний спосіб: https://cutt.ly/b5qablR.

Це вже не перший випадок, коли суди місцевого рівня виносять подібні рішення щодо представників місцевої ж влади у справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями:

🔹Справу про конфлікт інтересів у голови Борисполя розглядав Бориспільський міськрайонний суд. Голова підписав самому собі премії з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня. Суд закрив справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

🔹Справа про конфлікт інтересів у голови Хмельницької районної ради слухалась у Хмельницькому міськрайонному суді. Голова самостійно визначив розмір матеріальної допомоги собі самому. Суд закрив справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

🔹Справу про конфлікт інтересів у міського голови Жмеринки розглянув Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області. Голова преміював сам себе. Суд теж закрив справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

За законом НАЗК змушено передавати адміністративні протоколи щодо мерів в суди лише за місцем вчинення правопорушення, і виправдальні рішення судів першої інстанції не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

НАЗК поважає незалежність судової гілки влади та водночас наголошує на тому, що подібна практика спонукає використовувати такі рішення для уникнення відповідальності і створює прецеденти, якими можуть зловживати недоброчесні посадовці в аналогічних ситуаціях. НАЗК нагадує, що базові принципи роботи ефективних державних інституцій мають базуватися на неупередженості та прозорості.

Зі свого боку НАЗК працює над тим, щоб змінити принципи судового розгляду корупційних справ. Одне із першочергових завдань затвердженої нещодавно Державної антикорупційної програми (ДАП) – підготовка законопроекту, яким розгляд подібних справ буде передано з місцевих судів до Вищий антикорупційний суд.

🔗 Також радимо ознайомитись з окремим роз’ясненням щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів у Базі знань НАЗК: https://wiki.nazk.gov.ua/?sl=1474.