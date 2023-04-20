У Тернополі в пастку шахрая потрапила пенсіонерка

Повідомлення про допомогу пенсіонерам у месенджері “вайбер” отримала жителька Тернополя 17 квітня. 65-річна потерпіла перейшла за посиланням, вказала реквізити своєї картки, а після цього “замовила” нову кредитну картку, на яку мала прийти допомога.

За кілька хвилин після реєстрації жінка отримала смс-повідомлення про те, що з її електронного гаманця списалося понад 13 тисяч гривень. Про втрату коштів пенсіонерка одразу повідомила у поліцію.

Правоохоронці наголошують, що переходити за будь-якими посиланнями не можна, а тим паче заповнювати анкети, вказувати особисті дані та секретні коди чи цифри із смс-повідомлень. Розкажіть про такий вид шахрайств своїм родичам та людям пенсійного віку. Не дайте зловмисникам отримати ваші гроші!