Судили сутенера, який знайомив товаришів із тернополянкою для надання інтимних послуг

Тернополянка у Збаражі надавала інтимні послуги у квартирі і на свіжому повітрі.

В період з початку червня 2020 року по 28 червня 2020 року, чоловік всупереч врегульованих законом суспільних відносин, щодо моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, займався звідництвом, що полягало в знайомстві осіб для надання платних сексуальних послуг.

Отже, на початку червня 2020 року, чоловік перебуваючи у Збаражі зателефонував знайомій тернополянці та запропонував їй приїхати до нього у місто для надання сексуальних послуг його товаришу. Після отримання згоди жінки на дану пропозицію, чоловік в один із днів на початку червня 2020 року, в обідню пору доби, зустрів тернополянку біля зупинки «Танк» у Збаражі. Там він і познайомив жінку з Тернополя із своїм знайомим для надання сексуальних послуг. Після чого, жінка із приятелем пішли до місця проживання останнього, де вона за 1000 грн надала сексуальні послуги, пише Галас

Крім цього, 28 червня 2020 року, чоловік зі Збаража знову зателефонував знайомій та повідомив останній про наявність чоловіка, якому потрібно надати сексуальні послуги. Жінка погодилася. Того ж дня близько 15 години, чоловік зустрів тернополянку на автобусній зупинці у Збаражі, поблизу магазину «ШАНС». Після чого познайомив її із ще одним чоловіком для надання сексуальних послуг. Після знайомста чоловік з жінкою пішли у покинуте приміщення, розташоване біля парку, поблизу зупинки «Танк», де за 1000 гривень жінка надала сексуальні послуги.

Суд приходить до висновку, що чоловік є винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.302КК України, тобто звідництво для розпусти.

В судовому засіданні він свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністюі пояснив, що дійсно він познайомився у Тернополі на автостанціїв із жінкою, якій потрібні були гроші для власних потреб.

У червні 2020 року, він телефонува їй та пропонував приїхати у Збараж для надання сексуальних послуг його товаришам. У період з початку червня по 28 червня 2020 року, він займався звідництвом двічі. Телефонував до жінки з Тернополя і повідомляв що є особи яким потрібно надати сексуальні послуги. Жінка приїзджала, він їй знайомив і після цього вона надавала їм сексуальні послуги за грошові кошти.

У вчиненому чоловік щиро розкаюється та просить суворо його не карати.

Обвинувачений, визнавши свою винність і повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що її підтверджують, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Суд вирішив призначити покарання у виді штраф в дохід держави в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн (шістсот вісімдесят гривень).

На даний вирок може бути подана апеляційна скарга до Тернопільського апеляційного суду через Збаразький районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Даний вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.