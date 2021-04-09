Доброволець з Тернопільщини після поранення займається рукоборством (ФОТО, ВІДЕО)

Доброволець з Тернопільщини Ярослав Антонюк виборов срібну медаль на чемпіонаті області і взяв участь у чемпіонаті України з армспорту, повідомляє Суспільне.

На сході України він отримав поранення, проходив курс лікування і реабілітацію за кордоном, а тоді вирішив спробувати себе в армреслингу.

30-річний Ярослав Антонюк розповідає, на схід України поїхав у 2014 році, після Революції Гідності. Був бійцем добровольчого корпусу. Під час одного з боїв за звільнення Слов’янська, отримав поранення у голову.

Суспільне Тернопіль / Доброволець з Тернопільщини після поранення займається рукоборством

“Я втратив свідомість, мені відказала ліва сторона, пробитий череп. Зараз стоїть пластина в голові, погано працює ліва сторона. Після поранення, я рукою взагалі не працював”, – каже Антонюк.

Антонюк розповів, що лікування та реабілітація тривали шість місяців, після цього почав відвідувати тренажерний зал. Там йому запропонували спробувати себе у рукоборстві.

Суспільне Тернопіль / Доброволець з Тернопільщини після поранення займається рукоборством

Тренування Ярослав Антонюк розпочинає з бігової доріжки. Далі піднімає гантелі вагою 12 кілограмів.

“Ця вправа називається “молоточки”. Це є базова вправа для армреслінгу. Робимо 4-6 підходів, по 10 повторів. Вже ближче до змагання беру більшу вагу, але менше разів роблю”, – каже чоловік.

Суспільне Тернопіль / Доброволець з Тернопільщини після поранення займається рукоборством

Наприкінці березня Антонюк виборов срібну нагороду на чемпіонаті області з армспорту серед осіб з інвалідністю. Також Ярослав брав участь у чемпіонаті України з армспорту, який відбувався в Полтаві з 2 по 4 квітня, але у трійку призерів не потрапив.

“Є стимул займатися, тренуватися, щоб до наступного разу попасти у призери”, – розповів Антонюк.

Богдан Боденчук