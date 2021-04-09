COVID-19 на Тернопільщині: 374 нових хворих, 13 померли
374 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 09 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 13
– чоловік 81 р. м. Тернопіль
– чоловік 41 р. смт Гусятин
– жінка 82 р. м. Тернопіль
– жінка 35 р. Тернопільський район с. Олишківці
– чоловік 72 р. смт Скала-Подільська Чортківський район
– жінка 74 р. Тернопільський район район с. Вищі Луб’янки
– жінка 86 р. Тернопільський район с. Староміщина
– чоловік 42 р. м. Тернопіль
– чоловік 78 р. м. Чортків
– чоловік 68 р. м. Кременець
– жінка 69 р. м. Тернопіль
– чоловік 67 р. м. Бережани
– чоловік 39 р. Чортківський район с. Дорогичівка
одужало – 442 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 2126
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 59398 осіб;
одужало – 48105 осіб;
летальних випадків – 897 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6312 (5422 одужало, 95 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1341 (1141 одужало, 26 летальних)
– Тернопільський район – 35993 (28803 одужало, 510 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 16436 (12953 одужало, 231 летальних)
– Чортківський район – 17093 (13880 одужало, 289 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2392 (1846 одужало, 21 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (55 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 5
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 17
• Лановецька міська ОТГ – 18
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 8
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (220 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 18
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 8
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 10
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 16
• Зборівська міська ОТГ – 3
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 2
• Козівська селищна ОТГ – 19
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 2
• Нараївська сільська ОТГ – 3
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 12
• Підгаєцька міська ОТГ – 3
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 13
• Тернопільська міська ОТГ – 102
Чортківський район (99 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5
• Борщівська міська ОТГ – 12
• Бучацька міська ОТГ – 16
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 9
• Заводська селищна ОТГ – 3
• Заліщицька міська ОТГ – 10
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 8
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 3
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 3
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 16