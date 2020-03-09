Священники Тернопільщини радять утриматись від цілування ікон через спалах коронавірусу та грипу

Папа Римський Франциск порушив традицію проводити проповідь перед площею Святого Петра у Ватикані й звернувся до вірян через онлайн-трансляцію. Причина такого рішення — епідемія китайського коронавірусу.

Цієї неділі влада Італії та Ватикан вирішили, що для запобігання великого скупчення людей понтифіку краще провести проповідь за допомогою відеонтрансляції. Крім цього, у Віфлеємі і Єрихоні закрили всі церкви і мечеті, аналогічно і у Південній Кореї, пише Звістка

Намагаючись захистити вірян від ймовірного зараження та поширення небезпечної недуги, яка уже проникла на територію України, керівництво УГКЦ вирішило дати ряд порад своїм священникам та вірянам.

Зокрема, як розповів “Звістці” отець Василь Германюк, учора, під час Собору священників УГКЦ Борщівського і Мельнице-Подільського деканатів, який відбувся в Борщеві, владика Бучацької єпархії Дмитро Григорак запропонував людям, хворим на грип, утримуватися від відвідин храму, а як альтернативу, в такий час, шукати онлайн-трансляції Літургій. Також можна замість цілунку ікон і хреста, які знаходяться на тетраподі, прикладатись головою, або, наразі, повністю утриматись заради уникнення вірусних захворювань.

Відповідно, в усіх церквах УГКЦ на теренах Борщівщини священники зробили відповідні оголошення та звернулись до парафіян з проханням в цей непростий час, коли в світі лютує епідемія, зайвий раз не наражати себе та оточуючих на небезпеку інфікування вірусними захворюваннями.