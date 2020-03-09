Зачем покупать кирпич в интернет-магазине?

Кирпич подойдет для строительства дачи, частного или многоэтажного жилого дома, кафе или школы. По сути, это универсальный строительный материал, который пользуется спросом во всем мире. И это при том, что у кирпича давно появилась альтернатива – газобетон, керамический поризованный блок, пенобетон и др. Многие строители обучены кладке именно кирпича, с учетом его стандартных габаритов 250х120х65 мм.

Кирпич бывает и облицовочный, причем нескольких подвидов:

Простой лицевой керамический.

Силикатный (также используется как рядовой).

Фасонный.

Фактурный.

Глазурованный.

Ангобированный.

Клинкерный (повышенной прочности).

Гиперпрессованный.

Декоративный (с шершавой поверхностью; например, “короед” или “барашек”).

По степени пустотности он делится на 2 вида:

Полнотелый (пустотность – 6-13%).

Пустотелый (13-45%).

С размерами выбор еще больше:

Одинарный – 250х120х65 мм.

Полуторный – 250х120х88 мм.

Двойной – 250х120х138 мм.

Евро – 250х90х65 мм.

Британский – 215х102,5х65 мм.

Кирпич-половинка – 250х60х65 мм.

С классификацией разобрались. Теперь давайте разберемся, почему кирпич до сих пор так популярен.

Преимущества кирпича

Широкая сфера применения (стройте хоть сарай, хоть пентхаус).

Низкая цена (дешевле только шлакоблок).

Экологичность (керамический кирпич изготовлен из натуральной глины, силикатный – из смеси извести и песка, гиперпрессованный – из извести и цемента).

Простой монтаж и удобная транспортировка.

Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным осадкам, высокой влажности, ударам и деформациям, химическим веществам, коррозии и выветриванию.

Долговечность. Рядовой кирпич прослужит до 50 лет, облицовочный – до 70-ти, клинкерный – 100-150 лет.

Точная геометрия размеров (особенно у облицовочного кирпича).

Устойчивость перед выцветанием на солнце.

Негорючесть и пожаробезопасность.

Доступная цена.

Широкий ассортимент.

Но ведь выбор кирпича просто огромен! Как же выбрать нужный? Именно поэтому мы рекомендуем обращаться в интернет-магазин.

Преимущества строительного интернет-магазина Тривита

Личный менеджер поможет Вам с выбором.

Доставка в любую точку Украины.

Оплата любым удобным способом: наличными, на карту, наложенным платежом.

На Тривите представлены все основные производители рядового, облицовочного и клинкерного кирпича.

Цена на кирпич у нас всегда ниже, чем у конкурентов.

Заказать кирпич можно, не выходя из дома.

Вы можете купить кирпич заранее, а вывезти через несколько месяцев (например, в начале строительного сезона).