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Бізнес-Погляд 

Зачем покупать кирпич в интернет-магазине?

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Кирпич подойдет для строительства дачи, частного или многоэтажного жилого дома, кафе или школы. По сути, это универсальный строительный материал, который пользуется спросом во всем мире. И это при том, что у кирпича давно появилась альтернатива – газобетон, керамический поризованный блок, пенобетон и др. Многие строители обучены кладке именно кирпича, с учетом его стандартных габаритов 250х120х65 мм.

Кирпич бывает и облицовочный, причем нескольких подвидов:

  • Простой лицевой керамический.

  • Силикатный (также используется как рядовой).

  • Фасонный.

  • Фактурный.

  • Глазурованный.

  • Ангобированный.

  • Клинкерный (повышенной прочности).

  • Гиперпрессованный.

  • Декоративный (с шершавой поверхностью; например, “короед” или “барашек”).

По степени пустотности он делится на 2 вида:

  • Полнотелый (пустотность – 6-13%).

  • Пустотелый (13-45%).

С размерами выбор еще больше:

  • Одинарный – 250х120х65 мм.

  • Полуторный – 250х120х88 мм.

  • Двойной – 250х120х138 мм.

  • Евро – 250х90х65 мм.

  • Британский – 215х102,5х65 мм.

  • Кирпич-половинка – 250х60х65 мм.

С классификацией разобрались. Теперь давайте разберемся, почему кирпич до сих пор так популярен.

Преимущества кирпича

  • Широкая сфера применения (стройте хоть сарай, хоть пентхаус).

  • Низкая цена (дешевле только шлакоблок).

  • Экологичность (керамический кирпич изготовлен из натуральной глины, силикатный – из смеси извести и песка, гиперпрессованный – из извести и цемента).

  • Простой монтаж и удобная транспортировка.

  • Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным осадкам, высокой влажности, ударам и деформациям, химическим веществам, коррозии и выветриванию.

  • Долговечность. Рядовой кирпич прослужит до 50 лет, облицовочный – до 70-ти, клинкерный – 100-150 лет.

  • Точная геометрия размеров (особенно у облицовочного кирпича).

  • Устойчивость перед выцветанием на солнце.

  • Негорючесть и пожаробезопасность.

  • Доступная цена.

  • Широкий ассортимент.

Но ведь выбор кирпича просто огромен! Как же выбрать нужный? Именно поэтому мы рекомендуем обращаться в интернет-магазин.

Преимущества строительного интернет-магазина Тривита

  • Личный менеджер поможет Вам с выбором.

  • Доставка в любую точку Украины.

  • Оплата любым удобным способом: наличными, на карту, наложенным платежом.

  • На Тривите представлены все основные производители рядового, облицовочного и клинкерного кирпича.

  • Цена на кирпич у нас всегда ниже, чем у конкурентов.

  • Заказать кирпич можно, не выходя из дома.

  • Вы можете купить кирпич заранее, а вывезти через несколько месяцев (например, в начале строительного сезона).

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