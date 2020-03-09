На Тернопільщині врятували поранену сову, яку збила машина

До національного природнього парку «Кременецькі гори» небайдужим громадяном Кременеччини було доставлено збиту сову. Після чотирьохденного курсу лікування чарівна та граційна птаха, яка за свій норов та красу отримала ім’я Нічка, була випущена у рідну стихію. Служба державної охорони природно-заповідного фонду національного природнього парку «Кременецькі гори» дякує небайдужим громадянам за збереження неповторної флори і фауни природи України та рідного краю.

Інженер з охорони тваринного світу Богдан Ярмощук