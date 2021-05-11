Син поліцейського на службовому автомобілі батька збив  дівчину та залишив її помирати

ДТП трапилася ще 24 серпня в селі Бриків, що на Шумщині. Тоді син заступника начальника відділення поліції №1 (Шумськ) Андрій Данилюк на службовому автомобілі батька збив 19-річну дівчину та залишив її помирати.

– Якби не почули люди в придорожній хаті, то не знаю що було б зі мною до ранку. Внаслідок аварії вибиті зуби, перелом коліна зі зміщенням, струс мозку, шрами на обличчі,

– розповіла потерпіла.

Наразі син поліцейського залишається на волі. Справу в Шумському відділенні поліції веде слідчий Віталій Щур.

Постраждала розповіла, що справу хочуть закрити, тому просить небайдужих допомогти.

– Нехай знає весь світ, що в Україні, якщо ти син поліцейського, то ти можеш збити, вбити й ти не будеш наказаний, – написала дівчина.

У поліції запевнили, що розслідування триває, а справу ніхто не планував закривати. Протягом тижня-двох будуть результати судово-медичної експертизи, після чого до суду планують передати обвинувальний акт.

Начальник поліції Тернопільської області Олександр Богомол у коментарі 24 каналу розповів про те, на якому етапі наразі перебуває розслідування справи.

Відшкодування збитків

Богомол зазначив, що справу не закривали, а розслідування триває. Однак була інформація, що батьки дітей (потерпілої дівчини та винуватця ДТП) раніше спілкувалися щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних здоров’ю дівчини.

– Якусь частину грошей відшкодували. Але, я так розумію, що потерпіла сторона цю інформацію ніде не оприлюднювала,

– зазначив начальник поліції Тернопільщини.

Він наголосив, що це – неправильно. Тому проводять службове розслідування, чому цю інформацію не оприлюднили.

Поліцейський, син якого спричинив аварію, перебуває у зоні АТО. Через 4 дні буде ротація, він повернеться додому. Тоді, запевняє Богомол, будуть слухати його пояснення щодо ситуації.

– Наразі у кримінальному проваджені тривають слідчі дії. Дівчина тривалий час лікувалася, тому не провели кінцеву судово-медичну експертизу. Правоохоронці збирають матеріали, – додав Богомол.

Він уточнив, що протягом тижня – двох будуть висновки експертизи. Начальник поліції області переконаний, що вони засвідчать про щонайменше середньої тяжкості тілесні ушкодження дівчини.

У планах – скерування обвинувального акту до суду. Богомол подівається, що прокуратура підтримає таке рішення.

Їзда сина на службовому авто батька

Також вивчають питання, чому винуватець ДТП був на службовому авто батька. Більше інформації планують дізнатися від поліцейського, який незабаром повернеться зі зони АТО.

– Приїде батько, ми його детально запитаємо. Не хочемо їхати за тисячу кілометрів, аби отримати його пояснення, – пояснив глава поліції області.

Він також запевнив, що розслідування буде відкрите. Потерпіла сторона має та матиме доступ до кримінального провадження. Маніпуляцій, переконує начальник поліції Тернопільщини, ніхто робити не буде.

24 канал