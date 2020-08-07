Син Віктора Павліка пішов із життя
21-річний Павло Павлік, син співака Віктора Павліка пішов із життя після кількарічної боротьби з раком.
Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці мати хлопця, Лора Созаєва.
“Забрав Господь мого янгола!”, – написала жінка.
Саркому в сина артиста виявили в 2018-му році. Відтоді Павло переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але побороти тяжку хворобу не вдалося. У червні хлопець розповів, що припиняє лікування, але не припиняє боротьби та не полишає вірити в одужання.
Останні тижні Павло перебував у хоспісі.
Висловлюємо щирі співчуття родині Павла.