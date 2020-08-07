10:39 | 7.08.2020
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Новини Тернополя 

Син Віктора Павліка пішов із життя

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21-річний Павло Павлік, син співака Віктора Павліка пішов із життя після кількарічної боротьби з раком.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці мати хлопця, Лора Созаєва.

“Забрав Господь мого янгола!”, – написала жінка. 

Саркому в сина артиста виявили в 2018-му році. Відтоді Павло переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але побороти тяжку хворобу не вдалося. У червні хлопець розповів, що припиняє лікування, але не припиняє боротьби та не полишає вірити в одужання.

Останні тижні Павло перебував у хоспісі.

Висловлюємо щирі співчуття родині Павла.

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