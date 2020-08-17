Учора на Тернопільщині діагностували 85 випадків зараження коронавірусом. Протягом трьох днів в області епідемічна ситуація значно ускладнилася. Якщо такі тенденції збережуться, то область не зможе першого вересня розпочати навчальний рік.

Наразі Тернопіль, більшість районів краю перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки. Втім, останніми днями з’явилися загрози переведення до помаранчевої або й червоної зони, – повідомив на засіданні міського оперативного штабу епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це означає ймовірність посилення карантинних вимог у Тернополі й області.

«Наша область, за рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, належить до жовтої зони епідемічної небезпеки, тільки Чортківський район був віднесений до помаранчевої. Але останніми днями епідситуація, на жаль, почала ускладнюватися. Підставою для таких тверджень є діагностування значної кількості хворих за останні дні, таких цифр ми раніше не фіксували – 97, 96 та 85. Раніше антирекордом був показник – 71. Зараз, бачимо, що ситуація значно ускладнилася. Якщо ми залишаємося у жовтій зоні, у нас є перспектива нормально розпочати навчальний рік, зберегти нежорсткі обмеження, які ще діють на цей момент. Але якщо ми не вплинемо на динаміку, яка зараз набирає ознак погіршення ситуації, у нас є реальні ризики опинитися в зоні, коли ми не зможемо розпочати вчасно новий навчальний рік, і також будуть уведені жорсткі умови карантину. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб місто достойно пройшло чотирнадцятиденний період жовтої зони, і щоб на переддень першого вечерня у нас не було ускладнення епідситуації. Повірте, що багато залежить від кожного з нас. У протилежному – нас чекає ускладнення ситуації, значне навантаження на медичну мережу, лабораторний центр, а головне – це може призвести до збільшення летальності». Учора у Тернополі виявили 19 інфікованих коронавірусом, а вихідними діагностували майже по чотири десятки хворих. Негативну тенденцію пов’язують з діючими спалахами, а також виявленням первинних випадків зараження. За Збручем