«Наша область, за рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, належить до жовтої зони епідемічної небезпеки, тільки Чортківський район був віднесений до помаранчевої. Але останніми днями епідситуація, на жаль, почала ускладнюватися. Підставою для таких тверджень є діагностування значної кількості хворих за останні дні, таких цифр ми раніше не фіксували – 97, 96 та 85. Раніше антирекордом був показник – 71. Зараз, бачимо, що ситуація значно ускладнилася. Якщо ми залишаємося у жовтій зоні, у нас є перспектива нормально розпочати навчальний рік, зберегти нежорсткі обмеження, які ще діють на цей момент. Але якщо ми не вплинемо на динаміку, яка зараз набирає ознак погіршення ситуації, у нас є реальні ризики опинитися в зоні, коли ми не зможемо розпочати вчасно новий навчальний рік, і також будуть уведені жорсткі умови карантину. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб місто достойно пройшло чотирнадцятиденний період жовтої зони, і щоб на переддень першого вечерня у  нас не було ускладнення епідситуації. Повірте, що багато залежить від кожного з нас. У протилежному – нас чекає ускладнення ситуації, значне навантаження на медичну мережу, лабораторний центр, а головне – це може призвести до збільшення летальності».

Учора у Тернополі виявили 19 інфікованих коронавірусом, а вихідними діагностували майже по чотири десятки хворих. Негативну тенденцію пов’язують з діючими спалахами, а також виявленням первинних випадків зараження.

За Збручем