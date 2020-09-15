Комунальна аптека продала Монастириській лікарні пробіотики на дорожче за середню ціну по Україні

Лікарня в Монастириськах на Тернопільщині замовила комунальній аптеці препарат Йогурт на чверть дорожче від середньої ціни по Україні. Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель за березень-червень у системі «Прозорро».

Йдеться про пробіотик Йогурт у флаконі №75 на 75 капсул. Кожна капсула, як стверджує виробник «Pharmascience Inc» (Канада), містить 2 млрд активних лактобактерій кількох видів. Проте експерти вважають, що ефективність пробіотиків нульова, а стільки ж живих молочнокислих бактерій можна отримати, випивши денну норму кефіру. Літр коштує у 2-3 раза дешевше. До того ж у процесі виготовлення гине до половини мікроорганізмів.

У вибірку потрапили вісім закупівель лікарень, інтернатів та інших замовників із різних регіонів України за березень-квітень. Середня ціна склала 112,44 грн. за упаковку.

Найвищою є ціна для Монастириської центральної районної лікарні від комунальної аптеки №18 – 140,00 грн. за упаковку. Це на чверть дорожче від середньої ціни вибірки.

В аптеках роздрібні ціни починаються зі 133–134 грн. за упаковку, що трохи дешевше.

Інші замовники купили Йогурт по 107,89-112,15 грн. за упаковку, не залежно від свого розташування та обсягу, який варіювався від 3 до 3 400 упаковок. Це дешевше від аптек.

Замовник Ціна без ПДВ, грн. Продавець Дата договору КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради Тернопільської област 140,00 КП «Монастириська обласна комунальна ЦРА №18» Тернопільської обласної ради 03.04.2020 КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» Донецької обласної ради 112,15 ПНВП «Галіс» 24.04.2020 КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради 107,89 ТОВ «Бадм-Б» 28.04.2020 КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради 107,89 ТОВ «БадМ» 14.04.2020 КНП «Івано-франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги» Івано-франківської обласної ради 107,89 ТОВ «Укрмедекспорт» 28.04.2020 Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України 107,89 ТОВ «Бадм-Б» 31.03.2020 Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В. Синяговського Полтавської обласної ради 107,89 ТОВ «БаДМ» 17.04.2020 КНП «Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради 107,89 ТОВ «Бадм-Б» 10.04.2020 Середня ціна 112,44