Комунальна аптека продала Монастириській лікарні пробіотики на дорожче за середню ціну по Україні
Лікарня в Монастириськах на Тернопільщині замовила комунальній аптеці препарат Йогурт на чверть дорожче від середньої ціни по Україні. Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель за березень-червень у системі «Прозорро».
Йдеться про пробіотик Йогурт у флаконі №75 на 75 капсул. Кожна капсула, як стверджує виробник «Pharmascience Inc» (Канада), містить 2 млрд активних лактобактерій кількох видів. Проте експерти вважають, що ефективність пробіотиків нульова, а стільки ж живих молочнокислих бактерій можна отримати, випивши денну норму кефіру. Літр коштує у 2-3 раза дешевше. До того ж у процесі виготовлення гине до половини мікроорганізмів.
У вибірку потрапили вісім закупівель лікарень, інтернатів та інших замовників із різних регіонів України за березень-квітень. Середня ціна склала 112,44 грн. за упаковку.
Найвищою є ціна для Монастириської центральної районної лікарні від комунальної аптеки №18 – 140,00 грн. за упаковку. Це на чверть дорожче від середньої ціни вибірки.
В аптеках роздрібні ціни починаються зі 133–134 грн. за упаковку, що трохи дешевше.
Інші замовники купили Йогурт по 107,89-112,15 грн. за упаковку, не залежно від свого розташування та обсягу, який варіювався від 3 до 3 400 упаковок. Це дешевше від аптек.
|Замовник
|Ціна без ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради Тернопільської област
|140,00
|КП «Монастириська обласна комунальна ЦРА №18» Тернопільської обласної ради
|03.04.2020
|КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» Донецької обласної ради
|112,15
|ПНВП «Галіс»
|24.04.2020
|КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради
|107,89
|ТОВ «Бадм-Б»
|28.04.2020
|КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради
|107,89
|ТОВ «БадМ»
|14.04.2020
|КНП «Івано-франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги» Івано-франківської обласної ради
|107,89
|ТОВ «Укрмедекспорт»
|28.04.2020
|Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України
|107,89
|ТОВ «Бадм-Б»
|31.03.2020
|Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В. Синяговського Полтавської обласної ради
|107,89
|ТОВ «БаДМ»
|17.04.2020
|КНП «Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради
|107,89
|ТОВ «Бадм-Б»
|10.04.2020
|Середня ціна
|112,44