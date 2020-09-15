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Новини Тернополя 

Креатор-Буд розпочав будівництво надземного мосту у Тернополі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Будівельна компанія Креатор-Буд за власні кошти, на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою, зводить надземний пішохідний міст, що сполучатиме Варшавський мікрорайон з інфраструктурою міста та парком Національного відродження. 

Конструкція виконуватиме дві функції. З одного боку з’єднуватиме два мікрорайони обласного центру, з іншого – символізуватиме в’їзд у місто і виступатиме важливим орієнтиром. Міст,як маяк дороговказ буде першим зустрічати подорожуючих, які в’їжджатимуть у наше місто зі сторони Києва, Хмельницького та Одеси. Вночі надземний міст сяятиме білим світлодіодним освітленням для підвищення безпеки та естетичної привабливості. 

Модель мосту – це суцільний промінь довжиною 60 метрів, який спирається на чотири опори. Схема мосту створює ідеальний поділ на сигменти по 3,5 метри. Для зручного пересування маломобільних груп населення, міст облаштують ліфтами.

 

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