Будівельна компанія Креатор-Буд за власні кошти, на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою, зводить надземний пішохідний міст, що сполучатиме Варшавський мікрорайон з інфраструктурою міста та парком Національного відродження.

Конструкція виконуватиме дві функції. З одного боку з’єднуватиме два мікрорайони обласного центру, з іншого – символізуватиме в’їзд у місто і виступатиме важливим орієнтиром. Міст,як маяк дороговказ буде першим зустрічати подорожуючих, які в’їжджатимуть у наше місто зі сторони Києва, Хмельницького та Одеси. Вночі надземний міст сяятиме білим світлодіодним освітленням для підвищення безпеки та естетичної привабливості.

Модель мосту – це суцільний промінь довжиною 60 метрів, який спирається на чотири опори. Схема мосту створює ідеальний поділ на сигменти по 3,5 метри. Для зручного пересування маломобільних груп населення, міст облаштують ліфтами.