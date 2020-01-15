18:01 | 15.01.2020
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Новини Тернополя 

Синоптики: снігу та морозів чекати не варто

Irena 1 Views Прокоментуй!

У найближчі дні в Україні не передбачаються опади у вигляді снігу.

Прогноз дає синоптик Наталка Діденко.

“Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреще. Якраз тоді, коли більшість із нас чекає холоду якогось особливого. Цей особливим не очікується, але – буде. До невеликих морозів. Чи буде ще цієї зими пристойний мороз і снігові замети, знову ж таки – спостерігаємо за циркуляцією атмосферних процесів поступово. А людською мовою, побачимо”, – прогнозує Діденко.

Завтра ж в Україні – антициклональна суха погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Заході тепліше, до +4+9 градусів.

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