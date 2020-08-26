Ситуація надзвичайно складна: лікарню швидкої допомоги у Тернополі перепрофілювали у госпіталь

Тернопільську лікарню швидкої допомоги перепрофілювали у госпіталь. Відтепер у медзакладі прийматимуть виключно хворих на COVID-19.

Як розповів журналістам “Файного міста” директор лікарні Ярослав Чайківський, там розгорнули 135 ліжок. За його словами, ситуація із захворюваністю на коронавірус зараз надзвичайно складна.

“На п’ятницю минулого тижня усі ліжка нашого медзакладу були заповнені. Рішенням тернопільського відділу охорони здоров’я було розгорнуто лікарню другої хвилі – це міська лікарня №3. Немала кількість хворих є вже і там. Я думаю, що найближчими днями інші лікувальні заклади долучаться до надання допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією”, – зазначив Ярослав Чайківський.

Станом на сьогодні в медзакладі перебуває 92 пацієнти із підтвердженим коронавірусом та ще 28 з підозрою на інфікування.

В режимі госпіталю лікарня швидкої допомоги перебуватиме до 30 серпня. Відновити звичний графік роботи планують з 1 вересня.

Пацієнти, які не хворіють коронавірусом, будуть обслуговувати в інших лікувальних закладах міста.