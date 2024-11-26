21:47 | 26.11.2024
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Новини Тернополя 

Ситуація складна і потребує багатьох зусиль, щоб стабілізувати енергопостачання, – тернопільська ОВА

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Станом на 19:00 в області тривають активні роботи з ліквідації наслідків нічної атаки ворога, повідомляють у військовій адміністрації.
☑️Об’єкти критичної інфраструктури заживлені, що наразі дозволяє забезпечувати стабільне функціонування лікарень, водоканалів, котелень та інших важливих установ.
☑️Запроваджено тимчасові обмеження для споживачів, щоб забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Жителів області закликають економно використовувати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями.
☑️Розроблено та оприлюднено мережеві графіки відновлення енергопостачання на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго” https://www.toe.com.ua/. Споживачі можуть ознайомитися з графіками, щоб отримати актуальну інформацію про терміни відновлення електропостачання та підготуватись до ймовірних відключень.
Військова адміністрація наголошує, що ситуація складна і потребує багатьох зусиль, щоб стабілізувати енергопостачання в області.
Жителів області закликають зберігати спокій, з розумінням відноситись до всіх викликів та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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