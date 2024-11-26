Ситуація складна і потребує багатьох зусиль, щоб стабілізувати енергопостачання, – тернопільська ОВА

Станом на 19:00 в області тривають активні роботи з ліквідації наслідків нічної атаки ворога, повідомляють у військовій адміністрації.

Об’єкти критичної інфраструктури заживлені, що наразі дозволяє забезпечувати стабільне функціонування лікарень, водоканалів, котелень та інших важливих установ.

Запроваджено тимчасові обмеження для споживачів, щоб забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Жителів області закликають економно використовувати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями.

Розроблено та оприлюднено мережеві графіки відновлення енергопостачання на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”. Споживачі можуть ознайомитися з графіками, щоб отримати актуальну інформацію про терміни відновлення електропостачання та підготуватись до ймовірних відключень.

Військова адміністрація наголошує, що ситуація складна і потребує багатьох зусиль, щоб стабілізувати енергопостачання в області.

Жителів області закликають зберігати спокій, з розумінням відноситись до всіх викликів та довіряти лише офіційним джерелам інформації.