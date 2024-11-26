Тернопіль відновлюється після нічної атаки

Ситуація з теплопостачанням:

«Тернопільміськтеплокомуненерго» відновило роботу всіх котелень та паливних у Тернополі. Усі системи функціонують у штатному режимі, забезпечуючи тернополян теплом. Мешканцям слід запастися терпінням, оскільки для повного прогрівання теплоносія потрібен час. Також можливе заповітрювання у внутрішньобудинкових мережах після відновлення теплопостачання. У разі виникнення такої ситуації споживачам необхідно звертатися до керуючої компанії або голови ОСББ.

🔷Робота освітніх закладів:

Майже всі заклади загальної середньої та дошкільної освіти Тернополя працюють у звичному режимі. Однак школи №28 та №29 тимчасово переведені на дистанційне навчання через аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі, що сталася ще 25 листопада.

🔷Рух тролейбусів:

Наразі фахівці активно працюють над відновленням електропостачання. Завдяки їхнім зусиллям рух тролейбусів поступово відновлюється, і мешканці міста знову можуть користуватися цим видом транспорту.