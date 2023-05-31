Тариф на воду зросте на 30%

Тариф на воду в Україні не зростав із кінця 2021 року. Зрештою, підвищення в НКРЕКП запланували також на 1 червня. Суми у платіжках можуть зрости на 30% у великих містах. Підвищення цін пояснюють тим, що у невеликих містах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах усе без змін.

Тарифи встановлюють окремо для кожного водоканалу, тому вони різняться залежно від регіону. Причому вони залежать не лише від обсягів споживання, а й від кількості абонентів (що більше – тим дешевше), а також від джерел водопостачання та стану інфраструктури.