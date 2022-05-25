Через дефіцит пального на дорогах Тернопільщини значно поменшало автомобілів
На дорогах Тернопільщини значно поменшало автомобілів. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, пов’язано це із дефіцитом пального.
Попри зменшення кількості транспорту на автошляхах, аварійність залишається високою, – каже Олександр Богомол. Відтак поліціянти зайнялися профілактикою порушень правил дорожнього руху.
«Оперативна обстановка в області спокійна. Ми маємо дещо збільшення кількості ДТП, але останніми днями бачимо зменшення кількості автомобілів через дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Ми більше уваги приділяли ДТП, зокрема профілактиці аварійності».
Додамо, у Тернополі відновили роботу камери контролю порушень правил дорожнього руху. За інформацією Нацполіції, з початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Наразі в Україні запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.