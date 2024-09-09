Тенісний турнір у Тернополі об’єднав спортсменів для допомоги ЗСУ

7-8 серпня у Тернополі на тенісних кортах «Central Park» відбувся тенісний турнір з нагоди Дня фізичної культури. У змаганнях взяли участь понад 20 спортсменів з Хмельницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Цей захід став не лише спортивною подією, а й прикладом єднання та підтримки, оскільки переможці турніру вирішили передати свій гонорар на потреби Збройних Сил України.

Зібрані кошти будуть долучені волонтерами до збору для придбання наступного автомобіля для українських військових.