Понад 1,7 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

Державний бюджет України упродовж восьми місяців цього року отримав від суб’єктів підприємництва Тернопільської області 1 млрд 706,4 млн грн податку на додану вартість. Це на 524,7 млн грн або на 36% більше, ніж у січні-серпні 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До слова, на території Тернопільщини зареєстровано 2949 платників ПДВ – юридичних осіб. З початку року кількість платників даного податку зросла на 49 суб’єктів господарювання.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.