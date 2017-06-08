Тепер і сніг не страшний, і дощ: у Тернополі збудували нове накриття над мостом

У Тернополі триває капітальний ремонт пішохідного мосту над залізничною колією. Як зауважив міський голова Тернополя Сергій Надал, спочатку планувалося провести лише поточний ремонт сходів над колією, але після обстеження комісійно було виявлено суттєві недоліки і тому було прийнято рішення провести капітальний ремонт.

«Зараз повністю укріплено міст та частково замінено конструктивні елементи, сходові марші та облаштовано спеціальне пластикове накриття над сходами, – пояснює міський голова. – Окрім того, сходи будуть помальовані у червоний колір спеціальною бітумною фарбою, щоб підвищити рівень уваги пішоходів».