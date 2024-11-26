Тепло є, вода є, школи працюють, – оперативна інформація по Тернополю

Оперативна інформація по Тернополю на 10:30 26 листопада.

Через пошкодження електромережі Тернополя внаслідок ворожої атаки:

•⁠ ⁠Енергетики продовжують працювати над повним відновленням електропостачання міста.

•⁠ ⁠У Тернополі працюють водопостачання та каналізація

•⁠ ⁠Теплопостачання подається через звичайне електроживлення та резервні генератори

•⁠ ⁠школи та дитячі садочки розпочали роботу

•⁠ ⁠автобуси курсують за всіма маршрутами.

•⁠ ⁠тролейбуси тимчасово не працюють через відсутність повноцінного електропостачання

•⁠ ⁠рекомендуємо утриматися від користування ліфтами, навіть якщо у вашому будинку є світло.

У Тернополі розпочали роботу пункти обігріву, де ви можете отримати необхідну допомогу.