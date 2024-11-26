Тепло є, вода є, школи працюють, – оперативна інформація по Тернополю
Оперативна інформація по Тернополю на 10:30 26 листопада.
Через пошкодження електромережі Тернополя внаслідок ворожої атаки:
• Енергетики продовжують працювати над повним відновленням електропостачання міста.
• У Тернополі працюють водопостачання та каналізація
• Теплопостачання подається через звичайне електроживлення та резервні генератори
• школи та дитячі садочки розпочали роботу
• автобуси курсують за всіма маршрутами.
• тролейбуси тимчасово не працюють через відсутність повноцінного електропостачання
• рекомендуємо утриматися від користування ліфтами, навіть якщо у вашому будинку є світло.
У Тернополі розпочали роботу пункти обігріву, де ви можете отримати необхідну допомогу.