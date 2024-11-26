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Новини Тернополя 

Тепло є, вода є, школи працюють, – оперативна інформація по Тернополю

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Оперативна інформація по Тернополю на 10:30  26 листопада. 

Через пошкодження електромережі Тернополя внаслідок ворожої атаки:

•⁠  ⁠Енергетики продовжують працювати над повним відновленням електропостачання міста.

•⁠  ⁠У Тернополі працюють водопостачання та каналізація

•⁠  ⁠Теплопостачання подається через звичайне електроживлення та резервні генератори 

•⁠  ⁠школи та дитячі садочки розпочали роботу

•⁠  ⁠автобуси курсують за всіма маршрутами.

•⁠  ⁠тролейбуси тимчасово не працюють через відсутність повноцінного електропостачання 

•⁠  ⁠рекомендуємо утриматися від користування ліфтами, навіть якщо у вашому будинку є світло.

У Тернополі розпочали роботу пункти обігріву, де ви можете отримати необхідну допомогу.

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