У домівках тернополян відновлюється теплопостачання
❗️Станом на 9:30, роботу всіх великих котелень міста відновлено,
Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
Триває відновлення роботи невеликих котелень, які подають теплоносій для невеликої кількості споживачів. У комунальному підприємстві пояснюють, що подача теплоносія відновилась для більшості будинків, однак на те, щоб він почав прогрівати батареї потрібно кілька годин.
Роботу всіх котелень мають відновити найближчим часом.
Тернополян просять з розумінням поставитися до ситуації.