У домівках тернополян відновлюється теплопостачання

❗️Станом на 9:30, роботу всіх великих котелень міста відновлено,

Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Триває відновлення роботи невеликих котелень, які подають теплоносій для невеликої кількості споживачів. У комунальному підприємстві пояснюють, що подача теплоносія відновилась для більшості будинків, однак на те, щоб він почав прогрівати батареї потрібно кілька годин.

Роботу всіх котелень мають відновити найближчим часом.

Тернополян просять з розумінням поставитися до ситуації.