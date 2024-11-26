21:47 | 26.11.2024
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Новини Тернополя 

У домівках тернополян відновлюється теплопостачання

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❗️Станом на 9:30, роботу всіх великих котелень міста відновлено, 

Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». 

Триває відновлення роботи невеликих котелень, які подають теплоносій для невеликої кількості споживачів. У комунальному підприємстві пояснюють, що подача теплоносія відновилась для більшості будинків, однак на те, щоб він почав прогрівати батареї потрібно кілька годин.

Роботу всіх котелень мають відновити найближчим часом.

 Тернополян просять з розумінням поставитися до ситуації.

 

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