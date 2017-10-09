Тернопелем роз’їжджав п’яний таксист

Патрульні сьогодні зафіксували у таксиста майже у 12 разів вищу норму алкоголю.

Патрулюючи вулиці обласного центру, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що водій автомобіля Daewoo Lanos, знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Виклик надійшов зранку 7 жовтня.

Інспектори зупинили транспортний засіб на вулиці Леся Курбаса. Ознаки алкогольного сп’яніння були очевидні, чоловік ледь тримався на ногах, мав різкий запах з рота незв’язну мову.

Інспектори склали на чоловіка адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) та частиною 1 статті 126 (керування особою без відповідних документів) КУпАП.