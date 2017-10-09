В Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру “зимової” субсидії

Про особливості призначення субсидій і йдеться у сьогоднішньому “Інформаційному віснику Уряду”.

У жовтні управління соціального захисту населення автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тих, кому у травні цього року субсидію було перепризначено на новий період – 2017-2018рр. Жодних документів чи довідок субсидіантам повторно не потрібно подавати чи доносити. Програма житлових субсидій максимально спрощена для людей.

Заяву і Декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім’ям, які:

орендують помешкання

мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався за останній рік

хочуть отримати субсидію на тверде паливо

Як і минулого року, субсидію нададуть усім, хто потребує реальної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг. Грошей вистачить на всіх.

Розмір «зимової» субсидії буде відображено у платіжках за опалення, які надійдуть споживачам послуги у листопаді 2017 року.

ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ АДАПТОВАНА ДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН

На новий опалювальний сезон 2017/18рр. – з 1 жовтня 2017р – при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року – за III і IV квартал 2017 року.

Це об’єктивно. Бо, громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому Уряд пішов назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії.

Крім того, у травні-червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, бо фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо помітно це було у великих містах. Уряд врахував і цей аргумент.

ПЕНСІОНЕРАМ СУБСИДІЯ РАХУЄТЬСЯ ВИХОДЯЧИ ЛИШЕ З РОЗМІРУ ЩОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ, А НЕ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ

Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у травні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у червні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу – пенсії.

Це стосується лише тих українців, які донедавна працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а віднедавна – у минулому чи цьому році (І та ІІ квартали) з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу – пенсію.

Щоб скористатися таким правом, громадянам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення лише з Декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу – пенсія, наприклад з 1 червня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 року таким українцям не враховуватиметься дохід за I і II квартал 2017 року, а братиметься до уваги лише розмір щомісячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіонером, скажімо з вересня, вона має змогу у грудні звернутися до управління соцзахисту з Декларацією про доходи і субсидію перерахують

СУБСИДІЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ З 15 ЖОВТНЯ ДО 15 КВІТНЯ, А ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО – ТЕРМІН ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ МЕРОМ МІСТА

На практиці траплялися випадки, коли у одному населеному пункті дві родини проживають у одному багатоповерховому будинку, але через те, що використовують різні види опалення, по-різному отримували субсидію у жовтні та квітні.

Для родини, яка використовує централізоване опалення, субсидія у жовтні та квітні нараховувалася відповідно до рішень органу місцевого самоврядування залежно від погодних умов подачі теплоносія. Тому, для таких сімей опалювальний період, починався, скажімо, 18 жовтня й завершувався 10 квітня. Відповідно й здійснювалося нарахування субсидії.

Для родини, яка має індивідуальне газове опалення, опалювальний період починався з 1 жовтня і завершувався 30 квітня. Однак, враховуючи погодні умови, рідко хто з українців самостійно вмикав опалення вже 1 жовтня, коли на вулиці сприятливий температурний режим.

Це питання не було унормованим на місцевому рівні, що з року в рік призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому Уряд у травні цього року врегулював це питання на користь субсидіантів.

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і обов’язково перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня до 15 квітня.

Дане рішення Уряду є соціально й економічно обґрунтованим: розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода в цьому сприяє, наближає країну до її стратегічної мети – до 2020 року стати енергонезалежною.

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ У РАЗІ НАЯВНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ?

Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо цього не зроблено, держава знову ж таки йде назустріч громадянам і дає змогу оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для продовження субсидії на наступний рік (2017-2018рр.).

Існують непоодинокі випадки, коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену надавачем послуги суму заборгованості і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти або ж укладати договір реструктуризації. Уряд пішов назустріч таким сім’ям: борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу, або до винесення рішення суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року.

Поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні, не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.

СУБСИДІЯ БЕЗ «ПРОПИСКИ» МОЖЛИВА НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЖИТЛА

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів – власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.

ОПЛАТА ДОРОГОВАРТІСНОГО ЛІКУВАННЯ БУДЬ-КОГО З ЧЛЕНІВ СІМ’Ї, ДОВГОТРИВАЛЕ НАКОПИЧЕННЯ КОШТІВ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ, ЧИ ОПЛАТА НАВЧАННЯ ДИТИНИ НЕ ВПЛИВАЄ НА СУБСИДІЮ

Основний критерій, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак, і тут є виключення. Зокрема, оплата дороговартісного лікування будь-кого з членів сім’ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири, чи оплата навчання дитини.

Якщо, до прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тисяч гривень і у сім’ї немає іншого помешкання – такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою навчання дитини.

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.

На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також НЕ впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

БЕЗРОБІТНІ ТА СТУДЕНТИ ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО НА СУБСИДІЮ

Громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і отримують допомогу з безробіття, студентам денної форми навчання при оформленні субсидії враховують фактичний розмір доходу. А громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, – один прожитковий мінімум. Для тих, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості і свої доходи декларує як нульові, органи соціального захисту населення рахують два прожиткові мінімуми.

Тимчасово переміщені особи теж мають право на отримання субсидії, оскільки не буде враховуватися у дохід грошова допомога, яка їм виплачується державою.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму або відсутні доходи, але вона навчається за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

СУБСИДІЯ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФАКТИЧНИХ, А НЕ НА ВСІХ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ, МЕШКАНЦІВ ЖИТЛА

Діти пішли вчитися і фактично з вами не проживають або син чи дочка переїхали у інше місто, але ще досі прописані у Вас? Держава йде назустріч таким сім’ям і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії.

У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу, приходить, перевіряє, складає акт. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох. І це рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.

ПРО ЩО ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ СОЦБЕЗ?

Якщо Ви отримуєте субсидію і у вас відбулися певні зміни, пам’ятайте, ви повинні проінформувати протягом місяця управління соціального захисту населення – усно чи особисто – про таке:

складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався

соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером

про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень

набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету міністрів України