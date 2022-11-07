Тернопіль прощатиметься із 20-річним Героєм Павлом Лесобеєм

Тернопіль прощатиметься із 20-річним Героєм, добровольцем Павлом Лесобеєм.

Ще в травні обірвалося життя молодого бійця з Тернополя Павла Лисобея, який обороняі “Азовсталь”.

Йому було лише 20 років, але він сам обрав шлях воювати за Україну в складі «Азову». Майбутній льотчик, ще на початку російського вторгнення забрав документи з університету та покинув навчання, адже відчував крайню необхідність захищати рідну землю від ворога…

Панахида відбудеться сьогодні, 7 листопада, о 19 год. в Домі Печалі. Похорон – 8 листопада об 11 год. на Микулинецькому кладовищі. Щиро співчуваємо рідним! Вічна і світла пам’ять Герою!