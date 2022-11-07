На Тернопільщині в лісі знайшли муміфіковане тіло

Муміфіковане тіло чоловіка виявив житель Борщова. Невідомий лежав у лісосмузі, неподалік села Вовківці Чортківського району. На загиблому була білизна темно-синього кольору та сірі спортивні штани.

Жодних документів біля тіла поліцейські не виявили. При попередньому огляді експерт припускає, що невідомий знаходиться у лісі приблизно від літа. Вік і причина смерті стане відома лише після проведення детальної судово-медичної експертизи.

Поліцейські звертаються до жителів Тернополя та області допомогти встановити особу загиблого. Можливо ви уже тривалий час не бачили свого сусіда, родича чи знайомого, тоді телефонуйте в відділ поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП за номером 38(068)0965818 або на лінію 102.