Тернопіль приймав товариство церковних юристів

22 березня у приміщенні Курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ у Тернополі (вул. Січових Стрільців, 6а) відбулися річні збори товариства українських каноністів. Захід розпочався молитвою та благословенням Владики Василія (Семенюка), Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ.

Архиєрей у привітальному слові до учасників звернув їхню увагу на те, що церковний юрист, який вивчає та науково досліджує цю сферу церковних наук, повинен не тільки діяти відповідно до науки і традиції Церкви, але, насамперед, допомагати реалізувати головне завдання та місію Церкви — шукання спасіння людської душі.

В рамках зборів та існуючої традиції товариства, було виголошено доповідь на тему: «Таїнство Єлеопомазання та душпастирство хворих згідно ККСЦ і партикулярногог права УГКЦ», доповідачем якої був отець-доктор канонічного права Василь Корендій, священнослужитель Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Опісля доповідач відповів на численні поставлені питання, які показали потребу УГКЦ в Україні мати канонічно-пасторальну Інструкцію щодо уділювання Святого Таїнства Єлеопомазання.

Наступними питаннями під час зборів були: загальний звіт голови товариства за період від січня 2015 р. по грудень 2017 р.; вивчення та прийняття запропонованих змін до статуту товариства; представлення третього номеру часопису «IUS» 2017 і обговорення наступної конференції, яка є запланована на червень 2018 року.

Окрім наукових питань, цьогорічні збори також вважались виборчими зборами під час який переобрали ще на один термін діючого голову та обрали нове правління товариства у складі:

Голова — о. д-р Андрій Танасійчук (Коломийська єпархія УГКЦ)

Заступник — о. д-р Роман Шафран (Львівська архиєпархія УГКЦ)

Секретар-скарбник — о. ліц. Юрій Лукачик (Коломийська єпархія УГКЦ)

Перший член — о. ліц. Іван Барбуляк (Стрийська єпархія УГКЦ)

Другий член — о. ліц. Роман Дутчак (Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ)

На завершення зборів голова товариства подякував Владиці Теодору (Мартинюкю), Єпископу-помічнику Тернопільсько-Зборівському та активному члену товариства, а в його особі – господарю місця проведення зборів Високопреосвященному Владиці Василію (Семенюку, отцям Володимиру Фірману (економу архиєпархії), Петру Порохонько (заміснику економа) та Роману Дутчаку (судовому вікарію архиєпархії), – за гостинність та допомогу в проведенні зборів.

За інформацією прес-служби товариства український каноністів.

Довідка: Товариство українських каноністів Української Греко-Католицької Церкви діє в Україні з 2008 р., згідно затвердженого Статуту декретом (Р-08/685 від 29 листопада 2008 р.) с. п. Блаженнішого Любомира (Гузара). Воно об’єднує церковних юристів, експертів та фахівців східного канонічного права, які працюють в різних церковних установах, а саме в єпархіяльних управліннях, церковних трубуналах УГКЦ або займаються викладацькою діяльністю.

Метою Товариства є співпраця в галузі практики та науки серед спеціалістів канонічного права. Товариство займається дослідженням та вивченням церковного права.