Не думала, що бути творчою людиною так складно. Особливо, коли ти — жінка, — тернопільська художниця Олеся Гудима

Здається, що навіть у самій природі нема таких яскравих і теплих кольорів, як на картинах тернопільської художниці Олесі Гудими. Її роботи – це пережиті емоції, ілюзії реального життя, символи любові, свободи і безкінечності.

Перші роботи – на простирадлі

Олеся за фахом журналіст, але вже десять років не розлучається з пензлем і фарбами. Першу свою картину створила на звичайнісінькому простирадлі, яке віднайшла на горищі будинку. Обробила його олією для приготування їжі, взяла до рук фарби, що були вдома, і зобразила італійську Венецію. Простирадла як полотна так захопили художницю, що картини на них з’являлися одна за одною. Цю серію творів, на яких відобразила містичний світ, Олеся назвала «Сновида».

– Для мене сьогоднішньої «Сновида» – надто сумна і тривожна, – зізнається художниця кореспонденту газети “Сільський господар плюс”. – Я давно з неї виросла. За цих десять років стала більш загартована і як художник, і як людина. До мене прийшла внутрішня впевненість у тому, що нікому нічого не потрібно доказувати. Я завжди роблю те, без чого не можу бути вільною і щасливою до кінця».

Малюнок як послання в майбутнє

Впродовж творчого періоду Олеся ні на мить не перестає експериментувати та постійно перебуває у пошуку сюжетів і техніки малювання. Жоден її художній цикл не перегукується з попереднім. Цими творчими «трюками» Олеся й захоплює поціновувачів мистецтва.

– Кожен мій малюнок – це своєрідне послання для тих, хто дивитиметься на нього через роки, – мовить художниця. – У картині залишаю частинку любові та енергії. Особливого натхнення до праці не потребую. У моїй голові живуть сотні сюжетів. Який із них опиниться на полотні – ніколи не відаю. Водночас не маю спокою, поки це не станеться. Не думала, що бути творчою людиною так складно. Особливо, коли ти жінка. Не уявляю, як можна піти у майстерню на весь день і забути про все. Мій світ – це передусім моя родина – люблячі чоловік і четверо діток. Вони мене надихають.

“Українську мадонну можна малювати вічно”

З-під пензля талановитої художниці з’явилися яскраві картини на вірші українських поетів та народилися «Ангели миру для України» – символи свободи, своєрідні знаки-побажання та дарунки українському народові. Олеся пообіцяла, що малюватиме ангелів доти, поки в нашій країні не закінчиться війна. Вже створила 14 картин із цього циклу. Але наразі цей процес призупинила. Як зізнається, зробила паузу в очікуванні нового часу.

Серію «Ангели миру» продовжила колекція картин «Українська мадонна». «Давно мріяла присвяти твори українській жінці, яка, без сумніву, є вершиною святості і чистоти, – каже Олеся. – Вона направду іконоподібна. Іноді мені здається, що українську мадонну можна малювати вічно – як мрію, до якої хочеться доторкнутися».

Окрім жіночих облич Олеся Гудима любить малювати квіти. Нині її «квіткова колекція» налічує майже сто робіт. «Колись казала, що ніколи їх не малюватиму, бо любила абстракцію і намагалася якнайдалі відійти від класики, – зізнається художниця – Але квіти таки увійшли в мою творчість. Спочатку з’являлися на полотні де-не-де, а згодом почали чітко і виразно розцвітати всіма кольорами».

Достойне визнання

Картини Олесі Гудими достойно оцінили у всіх куточках нашої планети. Ними захоплюються у США, Канаді, Німеччині, Іспанії, Франції, Польщі, Швейцарії. Позаторік на найбільшій у світі книжковій ярмарці, що відбувалася у німецькому місті Франкфурті, серед книг відомих українських митців представили листівку з репродукцією Олесиної картини «Дерево життя». Нещодавно її роботи «Сад» і «Різдво» прикрасили обкладинки двох відомих журналів: американського «Канон» та українського «Слово». А великобританці торік навіть почали випускати подушки з картинами нашої талановитої землячки.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для газети “Сільський господар плюс”.

Фото з архіву Олесі Гудими.