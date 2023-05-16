“Тернопіль сьогодні” має клон



Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут оаналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту Re:Ukraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Як ми уже розповідали, протягом травня на Тернопільщині реалізується проєкт присвячений розвитку критичного мислення «Тернопільщина БЕЗ дезінформації» . Команда експертів нашої організації створила цикл пізнавальних статей із виявлення російських ІПСО, які ми пропонуємо для публікації онлайн та офлайн ЗМІ та інтернет-порталам.Минулого тижня до нас звернулися пильні користувачі інтернет із Тернопільщини і попросили звернути увагу на те, що один із місцевих сайтів працює в інтересах ворога, поширюючи фейки. Ми, звичайно зацікавилися отриманою інформацією і почали її аналізувати. А в процесі виявилося, що веб сайт сам став жертвою ворожої атаки. Мова йде про тернопільський незалежний портал «Політерно» politerno.com.ua, який публікує місцеві новини та статті-розслідування.З метою дискредитації цього інформаційного джерела невстановлені особи створили сайт-клон politerno.website із фейковими публікаціями і почали активно розкручувати їх через мережу Фейсбук за допомогою того самого методу. Підробили популярну сторінку « Тернопіль Сьогодні », котра, до речі є одним із інформаційних партнерів проєкту «Тернопільщина БЕЗ дезінформації», із запустили рекламну кампанію.Невідомо, як довго могла залишатися безкарною діяльність інтернет-злочинців, якби не пильність читачів, які звернули увагу на дивні меседжі, які поширюють рекламовані публікації.Але, оскільки ворожа акція припала на час реалізації чергового проєкту із розвитку критичного мислення тернополян, та і раніше наша команда вже двічі проводила для місцевих жителів тематичні тренінги, розгулятися зловмисникам не вдалося.Було вжито заходів щодо блокування фейкових сторінок і написані заяви у відповідні органи.Журналісти порталу «Політерно» не знають, хто їх «замовив», але пов’язують атаку на сайт зі своєю основною активністю: незалежною антикорупційною журналістикою А ми ще раз наголошуємо – не всьому, що трапляється на око в мережі, можна вірити, а будь-яку інформацію потрібно перевіряти, навіть якщо її джерело видається надійним.