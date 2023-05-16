“Тернопіль сьогодні” має клон
Як ми уже розповідали, протягом травня на Тернопільщині реалізується проєкт присвячений розвитку критичного мислення «Тернопільщина БЕЗ дезінформації». Команда експертів нашої організації створила цикл пізнавальних статей із виявлення російських ІПСО, які ми пропонуємо для публікації онлайн та офлайн ЗМІ та інтернет-порталам.
Минулого тижня до нас звернулися пильні користувачі інтернет із Тернопільщини і попросили звернути увагу на те, що один із місцевих сайтів працює в інтересах ворога, поширюючи фейки. Ми, звичайно зацікавилися отриманою інформацією і почали її аналізувати. А в процесі виявилося, що веб сайт сам став жертвою ворожої атаки.
Мова йде про тернопільський незалежний портал «Політерно» politerno.com.ua, який публікує місцеві новини та статті-розслідування.
З метою дискредитації цього інформаційного джерела невстановлені особи створили сайт-клон politerno.website із фейковими публікаціями і почали активно розкручувати їх через мережу Фейсбук за допомогою того самого методу. Підробили популярну сторінку «Тернопіль Сьогодні», котра, до речі є одним із інформаційних партнерів проєкту «Тернопільщина БЕЗ дезінформації», із запустили рекламну кампанію.
Невідомо, як довго могла залишатися безкарною діяльність інтернет-злочинців, якби не пильність читачів, які звернули увагу на дивні меседжі, які поширюють рекламовані публікації.
Але, оскільки ворожа акція припала на час реалізації чергового проєкту із розвитку критичного мислення тернополян, та і раніше наша команда вже двічі проводила для місцевих жителів тематичні тренінги, розгулятися зловмисникам не вдалося.
Було вжито заходів щодо блокування фейкових сторінок і написані заяви у відповідні органи.
Журналісти порталу «Політерно» не знають, хто їх «замовив», але пов’язують атаку на сайт зі своєю основною активністю: незалежною антикорупційною журналістикою.
А ми ще раз наголошуємо – не всьому, що трапляється на око в мережі, можна вірити, а будь-яку інформацію потрібно перевіряти, навіть якщо її джерело видається надійним.
Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут оаналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту Re:Ukraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Минулого тижня до нас звернулися пильні користувачі інтернет із Тернопільщини і попросили звернути увагу на те, що один із місцевих сайтів працює в інтересах ворога, поширюючи фейки. Ми, звичайно зацікавилися отриманою інформацією і почали її аналізувати. А в процесі виявилося, що веб сайт сам став жертвою ворожої атаки.
Мова йде про тернопільський незалежний портал «Політерно» politerno.com.ua, який публікує місцеві новини та статті-розслідування.
З метою дискредитації цього інформаційного джерела невстановлені особи створили сайт-клон politerno.website із фейковими публікаціями і почали активно розкручувати їх через мережу Фейсбук за допомогою того самого методу. Підробили популярну сторінку «Тернопіль Сьогодні», котра, до речі є одним із інформаційних партнерів проєкту «Тернопільщина БЕЗ дезінформації», із запустили рекламну кампанію.
Невідомо, як довго могла залишатися безкарною діяльність інтернет-злочинців, якби не пильність читачів, які звернули увагу на дивні меседжі, які поширюють рекламовані публікації.
Але, оскільки ворожа акція припала на час реалізації чергового проєкту із розвитку критичного мислення тернополян, та і раніше наша команда вже двічі проводила для місцевих жителів тематичні тренінги, розгулятися зловмисникам не вдалося.
Було вжито заходів щодо блокування фейкових сторінок і написані заяви у відповідні органи.
Журналісти порталу «Політерно» не знають, хто їх «замовив», але пов’язують атаку на сайт зі своєю основною активністю: незалежною антикорупційною журналістикою.
А ми ще раз наголошуємо – не всьому, що трапляється на око в мережі, можна вірити, а будь-яку інформацію потрібно перевіряти, навіть якщо її джерело видається надійним.
Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут оаналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту Re:Ukraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.