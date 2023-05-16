16:13 | 16.05.2023
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На Тернопільщині хлопець випав з мотоцикла та сильно травмувався

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 травня на території Бучацької територіальної громади. Близько 20.30 годин водій мотоцикла «Lifan», проїжджаючи по ділянці автодороги, що між селами Малі Заліщики та Помірці, не справився з керуванням залізного «коня».

Внаслідок таких дій 18-річний житель с. Трибухівці Чортківського району випав з «сідла» та отримав травми різного ступеня важкості

Хлопця госпіталізували в Бучацьку міську лікарню.

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