Тернопіль топить зовсім не через аномальні опади (відео)

Тема затоплення вулиць завжди активно обговорюється в соціальних мережах та ЗМІ, з’являється багато фото та відео і які тільки причини чому затопило те, чи інше місце не висловлюють. Про проблему з затопленням міста у мережі Фейсбук пише Олег Синовець.

Наприклад, в Тернополі влада основною причиною затоплення вулиць називає так звану аномальність опадів.

Але іноді причини банально прості – не прочищені дощезливні решітки. Грунтового покриття в центрі обмаль, вода стікає по асфальту та бруківці, а багато решіток просто забиті брудом. Сьогодні в центрі Тернополя звернув на це увагу, результат на відео.

За словами б