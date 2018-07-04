Тернопіль топить зовсім не через аномальні опади (відео)
Тема затоплення вулиць завжди активно обговорюється в соціальних мережах та ЗМІ, з’являється багато фото та відео і які тільки причини чому затопило те, чи інше місце не висловлюють. Про проблему з затопленням міста у мережі Фейсбук пише Олег Синовець.
Наприклад, в Тернополі влада основною причиною затоплення вулиць називає так звану аномальність опадів.
- Але іноді причини банально прості – не прочищені дощезливні решітки. Грунтового покриття в центрі обмаль, вода стікає по асфальту та бруківці, а багато решіток просто забиті брудом. Сьогодні в центрі Тернополя звернув на це увагу, результат на відео.
За словами Петра Беріта, безперервно падають дощі тому її постійно прочищати не встигнеш. Вони погано зроблені від самого початку, маленькі і стоять рідко. В Європі решітки майже по довжині всієї дороги.
- От наприклад недавно зробили дорогу від “бурячка” до районної лікарні. Міняли всі труби, кабелі, рили здоровезний рів. І жодного водостоку! Візьмемо Карпенка – дорога має, ну напевно метрів 500, а водостічні решітки в самому низу. Чому вода постійно має подорожувати поверхнею дороги? Невже ніхто не чув приказки – “вода камінь точить” ? А потім виправдовуються – асфальт за зиму зруйнувався через вилику кількість випадків замерзання-розмерзання води на поверхні, – коментує допис чоловік.