«Я хочу свої перемоги присвятити Україні», – восьмирічна Ніколь Грицишин перемагає у турнірах з карате на світовій арені

Українка Ніколь Грицишин у свої вісім років вже досягла великих висот у спортивному житті Європи. Дівчинка народилася в Лондоні, Великій Британії, але батьки Валерій та Анастасія Грицишин родом з України та Латвії. З чотирьох років Ніколь посилено займається карате, і досить успішно. Маленька спортсменка вже брала участь у багатьох змаганнях в різних країнах Європи і виборювала там перші місця.

Карате почалося з танців

Захоплення карате в Ніколь Грицишин почалося з танців. Мама дівчинки Анастасія Грицишин віддала її на танцювальні курси. Однак одного дня Ніколь сказала, що хоче займатися таким бойовим мистецтвом як карате.

«Раніше я займалася спортивними танцями, такими як брейк-данс. Але захотілося спробувати себе у справжньому бойовому мистецтві. Карате більше спрямоване на захист. Мені це подобається, воно не агресивне і я можу більше проявити себе», – розповідає дівчина.

Батько дівчинки Валерій Грицишин не розгубився, знайшов спортивний клуб ТІКАРА, який заснував теж українець, виходець з Чернівців В’ячеслав Калмуцький.

Тренер розповідає, що займається з дітьми вже більше 5 років. В’ячеслав додає, що Ніколь Грицишин одна з найсильніших його учениць. Дівчинка має неабияке бажання до спорту.

«Ніколь в спортивний клуб прийшла вже підготовленою. Її батько зробив дуже правильне рішення і перед тим віддав її на спортивну гімнастику. Це дало дуже хорошу базу для дівчинки в плані розтяжки, гнучкості, хорошій і чіткій координації рухів. Вона в клуб вже прийшла сильною спортсменкою», – розповідає тренер В’ячеслав Калмуцький.

Маленька українка тренується п’ять разів на тиждень. Кожного разу, коли йде на тренування, має обов’язково одягнути спеціальні рукавиці, щитки, щоб убезпечити себе. Потім тренер пропрацьовує індивідуальні моменти, а вже тоді відбувається саме тренування та спаринги.

Дівчинка розповідає, що їй дуже подобається займатися карате. «Я дуже люблю приходити на тренування, подобається битися з будь-якими суперниками, чи то хлопці, чи дівчата. Що правда з хлопцями легше битися».

Тренер дівчини додає, що кожного разу намагається налаштувати ученицю на хороший результат в тренуванні.

«Потрібно розуміти, що Ніколь в свої вісім років тренується п’ять разів на тиждень по дві години одне заняття. Це є дуже велика навантаження. Звичайно я не лише навчаю її, але даю поради, я підтримую психологічно», – додає тренер. В’ячеслав так працює не лише з Ніколь. Його спортивному клубі карате ТІКАРА займаються близько 140 дітей різних вікових та вагових категорій. Багато з них вже показують хороший результат.

У випадку з Ніколь, то тут шану треба віддати батькам дівчини, які правильно планують час, щоб дитина могла займатися улюбленим видом спорту, розповідає В’ячеслав Калмуцький. На заняття донечку возить мама Анастасія Грицишин та менший брат Ніколь Джеймс. Лондон – велике місто і деколи лише кілька годин мама дівчинки витрачає для того, щоб лише привезти і відвести донечку на тренування.

(Ніколь з мамою Анастасією, батьком Валерієм та братом Джеймсом)

Батько Ніколь Валерій Грицишин ділиться моментами з спортивного життя доньки. «Ніколь дуже любить карате, вона любить перемогу. Я хочу допомогти їй досягнути висот в цьому спорті. Для мене це нічого, головне те, що я втілюю її мрії в життя і бачу радість в її очах від здобутих перемог, і неабияку наполегливість, коли ще треба перемогти», – розповідає Валерій Грицишин.

За півтора року Ніколь здобула 16 нагород за перші місця

Через те, що Ніколь мала дуже хорошу спортивну базу, їй вистачило лише півтора року посилених тренувань, що почати виступати на міжнародних аренах. Перші міжнародні змагання з карате, в яких клуб ТІКАРА взяв участь, відбувалися в самому Лондоні.

«Потрібно розуміти, що в Україні такий вид спорту як карате, розвинутий набагато краще, ніж в Великій Британії. В Україні якщо проводять міжнародні турніри, то вони організовуються на високому рівні. Але в Лондоні це були наші перші змагання, це було півтори роки тому, і наш клуб показав себе дуже добре», – розповідає В’ячеслав Калмуцький.

Клуб побував на змаганнях в Шотландії, Словаччині, Голландії. Останні змагання відбувалися в Люксембурзі. За весь цей період Ніколь здобула 16 медалей і кубків – усі призові місця. З поєдинку в Люксембурзі українка привезла перше місце у своїй віковій категорії.

На турнірі були представленні 16 країн. Найсильніші команди приїхали з Бельгії, Франції і Німеччини. «Дуже сильні клуби приїхали з цих країн, в їх командах було по 50 людей в середньому. Ми туди поїхали командою з 25 людей. Там Ніколь в категорії 8-9 років здобула перемогу над суперниками Люксенбургу, Бельгії, і в фіналі вона зустрілася з представницею нашого клубу, що дуже приємно мені, як тренеру», – ділиться враженнями В’ячеслав Калмуцький.

Дівчинка зізнається, що їй дуже подобається їздити на змагання і вигравати призові місця. Окрім того, за словами Ніколь, під час поєдинків інших спортсменів вона спостерігає за спарингами і таким чином додатково вчиться. Зазвичай перемоги дівчині даються не надто важко, але над собою постійно треба працювати, додає Ніколь.

«Я пригадую один з турнірів, де я брала участь. Спочатку в нас були командні спаринги, а потім індивідуальні. Турнір був дуже важкий, здавалося деякі учасники нечесно поводилися в поєдинках. Але мене тішить те, що наша команда в загальних результатах посіла друге місце», – розповідає Ніколь Грицишин.

За словами тренера його маленька вихованиця має дуже великий спортивний інтерес.

«Ніколь дуже сильно любить конкуренцію, і якщо вона програє, то це її робить тільки сильнішою і тільки злішою до роботи над собою. Це видно по тому, як вона після якихось програшів на якихось змаганнях, приходить в зал, бере себе в руки і дуже багато працює. Ніколь дуже талановита дівчинка, і найголовніше, окрім цього вона дуже працьовита», – розповідає В’ячеслав Калмуцький.

Це підтверджує і її батько Валерій Грицишин. Окрім того, що його донька ходить у звичайну школу, практично майже половину її часу займає спорт та любов до тренувань, до карате.

«Мрію, щоб Україна виграла свій бій, як роблю це я»

Звичайно на Ніколь чекають ще багато міжнародних змагань попереду. Але однією з мрій восьмирічної українки є провести поєдинки з карате на турнірі світового рівня в Україні. Однак поки в нашій державі йде війна, дівчинка дуже сумує за рідними, які залишилися на Тернопільщині. Своїм бабусям в Україні дівчинка передає великий привіт.

Ще однією мрією Ніколь є особиста зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Дівчинка каже, що дуже пишається Україною, а найглибше це почуття, коли виграє перші місця на міжнародних турнірах і накидає на плечі українських стяг.

«Я розумію, що в моїй Україні зараз йде важка війна. Весь світ допомагає нам, я б хотіла, що б президент Зеленський приїхав у Велику Британію, я б з ним зустрілася і передала цей прапор, який я одягаю після кожного виграного бою. Він, як мій щасливий талісман, я б віддала його президенту, щоб Україна теж виграла свій бій», – додає юна спортсменка Ніколь Грицишин.