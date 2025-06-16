У Тернопільському центрі крові продовжили акцію до Дня донора — подарунків стало ще більше

У Тернопільському обласному центрі служби крові оголосили про продовження акції до Всесвітнього дня донора. Завдяки активній підтримці місцевого бізнесу, меценатів і небайдужих тернополян, заклад отримав велику кількість заохочувальних подарунків для тих, хто здає кров.

Це дало змогу продовжити атмосферу вдячності та добрих справ і після завершення офіційного тижня заходів, що відбувалися з 10 по 14 червня.

«Ми щиро вражені тим, як активно долучилися партнери, підприємці й звичайні жителі міста. Подарунків і сертифікатів вистачить ще на кілька днів. А це означає, що ще більше донорів зможуть отримати приємні сюрпризи у відповідь на свою добру справу», — зазначають у центрі крові.

Упродовж наступних днів усі донори зможуть:

отримати подарунки та сувеніри;

випити безкоштовну каву від партнерських закладів;

відчути атмосферу щирої вдячності та підтримки.

Акція триває за адресою:

м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8

Щодня з 08:00 до 13:00

У центрі наголошують: донорство не має «сезону» — це щоденна потреба, особливо в умовах війни. Саме тому будь-яка допомога зараз на вагу золота.