На Тернопільщині не розминулись дві «шістки»: дві жінки у лікарні

Аварія сталась 17 грудня поблизу с. Осники Лановецького району. Близько 11.00 годин тут відбулось зіткнення двох автомобілів «ВАЗ-21066». Однією «шісткою» керував 66-річний житель с. Шибина Теофіпольського району Хмельницької області, іншою – 61-річна жителька м. Ланівці Тернопільської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку-водія та дружину водія іншого автомобіля з травмами різного характеру госпіталізовано в равматологічне відділення Лановецької районної лікарні.