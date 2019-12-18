09:56 | 18.12.2019
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На Тернопільщині не розминулись дві «шістки»: дві жінки у лікарні

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Аварія сталась 17 грудня поблизу с. Осники Лановецького району. Близько 11.00 годин тут відбулось зіткнення двох автомобілів «ВАЗ-21066». Однією «шісткою» керував 66-річний житель с. Шибина Теофіпольського району Хмельницької області, іншою – 61-річна жителька м. Ланівці Тернопільської області. 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку-водія та дружину водія іншого автомобіля з травмами різного характеру госпіталізовано в равматологічне відділення Лановецької районної лікарні.

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