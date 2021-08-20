“Тернопільобленерго” виставили на продаж

У рамках Великої приватизації Фонд держмайна України готує до продажу серед інших об’єктів і ВАТ “Тернопільобленерго”. Про це вже оголошено на сайті фонду.

ВАТ “Тернопільобленерго забезпечує передачу та постачання енергії в Тернопільській області. Компанія володіє 23 870 км сітки з загальною трансформаційною потужністю в 4 382 МВ-А. Обслуговує приблизно 0,4 млн побутових клієнтів і декілька сотень промислових користувачів (в основному заводи легкої та харчової промисловості, с/г підприємства). Розподіл споживачів: 53,5% – побутові споживачі; 13,7% – промислові клієнти; 12,7% – муніципальні та державні споживачі; близько 20,1% – інші непромислові споживачі.

До об’єктів великої приватизації належать держпідприємства, балансова вартість яких перевищує 250 млн грн. Продаж таких підприємств, як повідомляє фонд, здійснюється із залученням інвестиційних радників, що збирають всю необхідну інформацію, готують об’єкт на приватизацію та шукають потенційних інвесторів. Кожен об’єкт великої приватизації є унікальним, тому підготовка до продажу по кожному здійснюється окремо. Далі проводиться публічний відкритий конкурс, який визначає переможця.