Тернопільщина БЕЗ дезінформації

6) Чи є у нас держава? Як російські інформаційні війська налаштовують українців проти України7) Що у Бахмуті? Чим небезпечні інтерпретації фактів в ІПСОШпигунська гра. Чи допомагають соцмережі знайти бійця?9) Перипетії еміграції, або чи всі, хто поїхав з країни – зрадники?10) Схід – Захід. Це не потяг, це – ІПСОНагадуємо, якщо ви представляєте онлайн чи офлайн ЗМІ, ви можете безкоштовно отримати дані матеріали для републікації на своїх виданнях за умови публікації дисклеймеру. Зацікавленіть у отриманні текстів матеріалів просимо залишати в коментарях до допису або у приватні повідомлення.Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут аналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту ReiUkraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.