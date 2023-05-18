Тернопільщина БЕЗ дезінформації
Вже у верстці перші номери газет зі статтями проєкту “Тернопільщина БЕЗ дезінформації”, а ми розкажемо сьогодні, на які теми написали для користувачів мережі та читачів традиційної преси статті:
1) Між пафосом і відчаєм. Що треба знати, щоб не потрапити в ІПСО
2) Обережно, ІПСО! Як не стати “корисним ідіотом” у інформаційній війні
3) Як споживати новини і зберегти здоровий глузд
4) Інформаційна спецоперація “Нуклеаризація”. Головна загроза для України і українців
5) Фронт проти тилу? Як російські спецслужби використовують емоції в ІПСО
6) Чи є у нас держава? Як російські інформаційні війська налаштовують українців проти України
7) Що у Бахмуті? Чим небезпечні інтерпретації фактів в ІПСО
Шпигунська гра. Чи допомагають соцмережі знайти бійця?
9) Перипетії еміграції, або чи всі, хто поїхав з країни – зрадники?
10) Схід – Захід. Це не потяг, це – ІПСО
Нагадуємо, якщо ви представляєте онлайн чи офлайн ЗМІ, ви можете безкоштовно отримати дані матеріали для републікації на своїх виданнях за умови публікації дисклеймеру. Зацікавленіть у отриманні текстів матеріалів просимо залишати в коментарях до допису або у приватні повідомлення.
Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут аналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту ReiUkraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
2) Обережно, ІПСО! Як не стати “корисним ідіотом” у інформаційній війні
3) Як споживати новини і зберегти здоровий глузд
4) Інформаційна спецоперація “Нуклеаризація”. Головна загроза для України і українців
5) Фронт проти тилу? Як російські спецслужби використовують емоції в ІПСО
6) Чи є у нас держава? Як російські інформаційні війська налаштовують українців проти України
7) Що у Бахмуті? Чим небезпечні інтерпретації фактів в ІПСО
Шпигунська гра. Чи допомагають соцмережі знайти бійця?
9) Перипетії еміграції, або чи всі, хто поїхав з країни – зрадники?
10) Схід – Захід. Це не потяг, це – ІПСО
Нагадуємо, якщо ви представляєте онлайн чи офлайн ЗМІ, ви можете безкоштовно отримати дані матеріали для републікації на своїх виданнях за умови публікації дисклеймеру. Зацікавленіть у отриманні текстів матеріалів просимо залишати в коментарях до допису або у приватні повідомлення.
Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут аналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту ReiUkraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.