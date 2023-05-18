Як штучний інтелект змінює світ прямо зараз?

Мабуть, найгучнішою подією останніх років у світі технологій став швидкий та інтенсивний розвиток штучного інтелекту, який у майбутньому претендує на участь чи не в кожній сфері життя. Для когось цей розвиток став страшенно швидким – вже сьогодні звучать заклики зупинити дослідження та вдосконалення ШІ, а в США навіть пройшов страйк сценаристів, які вимагали відмовитися від цієї технології під час написання сценаріїв.

Впровадження ШІ може позначитися на ринку праці

Використання штучного інтелекту вже сьогодні зустрічається в різних сферах діяльності – від графічного дизайну до індустрії азартних розваг. В онлайн казино, наприклад, він допомагає створити більш комфортне середовище для гри або оптимізувати навантаження на сервер шляхом аналізу відвідуваності. Це, в тому числі, дозволяє спостерігати, які демо слоти нові відвідувачі вибирають частіше.

Так чи інакше сучасні технології покликані покращувати комфорт та полегшувати життя. Безумовно, головною метою штучного інтелекту є саме це, але зворотний бік медалі багатьох насторожує. Справа в тому, що вміле використання ШІ дозволяє за лічені хвилини виконувати роботу, на яку раніше витрачалися великі ресурси.

За останні кілька місяців увесь світ уже неодноразово переконався, що штучний інтелект чудово справляється з роботою того ж графічного дизайнера, а можливість генерувати великі обсяги текстів поставила під загрозу існування цілого ряду професій у майбутньому. Деякі аналітики називають до двох десятків таких професій, ось лише деякі:

Вчитель;

Редактор;

Бухгалтер;

Частина програмістів.

Всіма цими навичками можна наділити ШІ за правильного підходу, але що буде, якщо технології потраплять не в ті руки? Звучить як сценарій фантастичного фільму, але саме цим сьогодні стурбований один із його творців Джеффрі Хінтон. За його словами, бурхливий розвиток технологій значно випереджає потреби людства, а на знак протесту провідний розробник навіть залишив свою посаду в Google.

Людина проти робота

Втім, панічні розмови щодо того, що скоро ми опинимося в сюжеті фільму “Я – робот” сильно перебільшені. ШІ залишається лише технологією, контрольованої людиною, яка має масу недоліків, попри всі переваги. Впровадження робототехніки завжди було пов’язане з бажанням виключити людський фактор, знизити ризик або кількість нещасних випадків на небезпечному виробництві, але іноді цей людський фактор є визначальним у досягненні цілей.

Сам собою штучний інтелект – це керована штука. Тобто важливо залишатися напоготові й не втрачати зв’язку з реальністю, поглинаючи продукт ШІ. Нещодавно весь світ облетіла нібито фотографія Папи Римського в стильному пуховику, яку насправді згенерувала нейромережа. Треба розуміти, що у майбутньому відрізняти правду від вигадки стане ще складніше.

Ще одна небезпека полягає в тому, що налаштувати нейромережу можна як завгодно, а це означає, що досягти кришталевої прозорості та незалежності стає неможливим. Зрештою, навіть генерація всього контенту, який сьогодні видає ІІ, є лише генерацією, в якій відсутня творчість, тож нам з вами належить лише спрямовувати нові технології в потрібне русло.