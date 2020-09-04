Тернопільщина: менше 6 днів для того, щоб змінити або визначити виборчу адресу

10 вересня – останній день, щоб встигнути змінити або визначити виборчу адресу та мати змогу проголосувати за місцем фактичного проживання на місцевих виборах 25 жовтня. За даними сайту Державного реєстру виборців, у Тернопільській області від 1 липня по 2 вересня 432 громадянина вже скористалися цією можливістю.

Станом на 2 вересня 432 мешканці Тернопільської області змінили свою виборчу адресу, з них прибуло в регіон – 334 особи, а в межах регіону – 98 осіб. Протягом перших двох днів вересня органами ДРВ Тернопільщини було опрацьовано 86 заяв щодо зміни виборчої адреси, 33 та 53 заяви протягом 1 та 2 вересня відповідно. ОПОРА також у серпні повідомляла про кількість громадян, які змінили свою виборчу адресу, від 20 серпня вона зросла на 262.

За даними з сайту ДРВ, найбільша активність мешканців області, які змінили свою виборчу адресу, спостерігається у Тернопільській міській громаді та становить близько 53% усіх звернень. У цю громаду від 1 липня прибуло 143 особи. У Підволочиській селищній громаді активність дорівнює близько 15%, тут прибуло 19 осіб, а у Саранчуківській сільській громаді – близько 11%, прибуло 43 особи. У решті громад прибуло до 7 осіб і активність менша 3%.

Нагадуємо, що з 1 липня 2020 року процедуру зміни виборчої адреси можна пройти онлайн. Вона доступна на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Щоб подати заяву необхідно мати електронний цифровий підпис. На офіційному сайті ОПОРИ розміщена покрокова інструкці я . Для мотивації виборців скористатися таким своїм правом ОПОРА також створила ролик соціальної реклами, який можна вільно поширювати (посилання на відеоролик у Facebook, YouTube, Dropbox із файлом в якості для показів на телебаченні та висновком Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо визнання його соціальною рекламою).

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Далі у частині 3 цієї ж статті йдеться, що за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу. А частиною 4 статті 20 цього Закону визначено, що у разі звернення щодо зміни виборчої адреси у заяві виборця вказується адреса житла, за якої він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.