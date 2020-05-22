Убивці таксистки в Підволочиську таки відсидять за ґратами 13 і 15 років

На Тернопільщині прокуратура відстояла у судах покарання у виді 13 та 15 років позбавлення волі обвинуваченим у вбивстві

Прокуратура Тернопільської області відстояла у судах усіх інстанцій покарання 2 особам, обвинуваченим у вбивстві таксистки, скоєному у грудні 2015 року.

Нагадаємо, 25 грудня 2015 року у м. Підволочиськ Тернопільської області було вбито водійку таксі, що підвозила 2 пасажирів. Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину.

За принципової позиції прокурорів суд першої інстанції засудив убивць до 15 та 13 років позбавлення волі. Апеляційна інстанція погодилася з таким рішенням. Однак сторона захисту оскаржила рішення Тернопільського апеляційного суду до Верховного Суду.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду підтвердив законність позиції обвинувачення.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області