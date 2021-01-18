Тернопільщина отримала партію швидких тестів на COVID-19

48 тис. систем на суму майже 8 млн. грн. розподілять між центрами медико-санітарної допомоги області.

Швидке тестування пацієнтам проводитимуть сімейні лікарі. Їх робитимуть під час прийому, у випадку підозри на коронавірус.

Тести призначені для роботи сімейного лікаря, коли пацієнт звертається зі скаргами на простудні захворювання. Дослідження проводиться безпосередньо у кабінеті. У випадку позитивного результату, пацієнт скеровується на ПЛР-тестування, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Час очікування результату мінімальний – 10-15 хвилин.

– Це досить достовірний тест. Він має високу вірогідність того, що і на ПЛР-тестуванні, якщо воно буде потрібне, результат підтвердиться, – зазначає медичний директор ЦПМСД Надія Боднар.

Використання швидких тестів на антиген COVID-19 значно пришвидшить діагностику та полегшить роботу сімейних лікарів.