10:00 | 18.01.2021
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Новини Тернополя 

У парку Шевченка облаштований мобільний пункт обігріву

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У парку ім. Т.Г. Шевченка облаштовується мобільний пункт обігріву.

✅ Медичні заклади готують ліжко-місця для надання цілодобової медичної допомоги постраждалим від переохолодження, а старостам сіл, приєднаних до Тернопільської міської територіальної громади, – забезпечити роботу з виявлення та надання допомоги незахищеним верствам населення.

✅У цей час на вулицях та дорогах Тернопільської громади також будуть чергувати працівники патрульної поліції, муніципальної інспекції та військовослужбовці Національної Гвардії України.

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