У парку Шевченка облаштований мобільний пункт обігріву

Медичні заклади готують ліжко-місця для надання цілодобової медичної допомоги постраждалим від переохолодження, а старостам сіл, приєднаних до Тернопільської міської територіальної громади, – забезпечити роботу з виявлення та надання допомоги незахищеним верствам населення.

У цей час на вулицях та дорогах Тернопільської громади також будуть чергувати працівники патрульної поліції, муніципальної інспекції та військовослужбовці Національної Гвардії України.