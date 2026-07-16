Тернопільщина отримала понад 22 млн грн на енергетичну стійкість закладів освіти

Уряд України спрямував Тернопільській області 22,272 млн грн освітньої субвенції для посилення енергетичної незалежності навчальних закладів. Кошти виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №771.

Питання реалізації проєктів обговорили під час наради начальника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха з керівниками десяти закладів освіти обласного підпорядкування, які стали отримувачами державного фінансування.

Загалом до переліку учасників програми включено 19 освітніх установ області.

Основна увага приділяється встановленню інверторів з акумуляторними батареями та сонячних електростанцій. Такі системи дозволять закладам освіти працювати без перебоїв під час можливих відключень електроенергії та сприятимуть зменшенню витрат на електропостачання.

В ОВА наголошують, що генератори й надалі використовуватимуться як резервне джерело живлення, однак пріоритет віддається сучасним і більш надійним рішенням для енергозабезпечення.

Окремо під час зустрічі обговорили механізм співфінансування проєктів з обласного бюджету. Для цього керівники навчальних закладів мають надати оновлені розрахунки потреб, визначити необхідну потужність обладнання та уточнити показники фактичного споживання електроенергії.

За словами Тараса Пастуха, усі підготовчі роботи необхідно провести максимально швидко, щоб заклади освіти були готові до осінньо-зимового періоду та могли безперервно працювати навіть в умовах можливих відключень світла.