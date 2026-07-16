У Тернополі стартувала програма психологічної підтримки для жінок

Жінки та дівчата, які проживають у Тернополі чи області і пережили насильство або перебувають у складних життєвих обставинах, можуть скористатися програмою безкоштовної психологічної підтримки, яку реалізовує громадська організація «Освічена Ініціатива».

Учасниці програми можуть самостійно обрати психолога чи психологиню, з якими почуваються комфортно, а консультації проводяться у зручному форматі – очно або онлайн. Якщо власного фахівця немає, організатори допоможуть підібрати перевіреного спеціаліста.

Долучитися до програми можуть:

жінки та дівчата, які пережили фізичне, сексуальне, психологічне або економічне насильство;

жінки та дівчата, які перебувають у складних життєвих обставинах;

мешканки Тернопільської області.

Програма триватиме до кінця серпня 2026 року. Участь у програмі є конфіденційною.

Подати заявку на участь або дізнатися більше можна на сайті: https://support.enlight.org.ua/.

Проєкт реалізовує ГО «Освічена Ініціатива» за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). Програма спрямована на надання якісної психологічної допомоги жінкам, які постраждали від насильства або опинилися у кризових життєвих ситуаціях, а також на посилення їхньої стійкості та підтримку в процесі відновлення.

Нагадаємо, у травні 2026 року Тернопільська міська рада та громадська організація «Освічена Ініціатива» уклали меморандум про співпрацю, що передбачає реалізацію спільних проєктів у сфері освіти, соціальної підтримки та гуманітарних ініціатив.